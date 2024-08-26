"Итэлма": новая ESC для Lada Vesta получилась лучше старой
Испытания системы динамической стабилизации для Lada Vesta проводились на протяжении двух лет - как в лабораторных условиях, так и на прототипах автомобиля.
"Гидроагрегат ESC успешно прошел все испытания в лабораторных условиях: на вибростенде, в климатической камере при экстремальных температурах от +105 до -40⁰С, а также длительные испытания на ресурс", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе НПП "Итэлма".
В составе автомобиля ESC тестировалась в регионах с разным климатом, а также на различных покрытиях - мокрый и сухой асфальт, рыхлый снег, гравий и сочетания покрытий.
Также в рамках тестов испытывались и калибровались другие системы, обеспечивающие работу ESC: это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также функция включения аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.
По итогам комплекса испытаний система ESC производства НПП "Итэлма" была одобрена к установке на серийные Lada Vesta - производство таких автомобилей уже стартовало.
В настоящий момент "Итэлма" ведёт плановый процесс локализации комплектующих ABS и ESC, по окончании которого 90% компонентов системы будут производиться в России.
"Мы успешно выполнили требования заказчика, а по ряду показателей даже добились лучших результатов в сравнении с ранее устанавливаемой на Lada Vesta системой ESC. Это отличный итог, и мы уверены, что с нашей системой ESC водители автомобилей Lada Vesta в сложных дорожных условиях будут чувствовать себя намного комфортнее", - прокомментировал генеральный директор НПП "Итэлма" Алексей Воробьёв.