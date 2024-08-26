Новая ESC для Lada Vesta получилась лучше старой

Испытания системы динамической стабилизации для Lada Vesta проводились на протяжении двух лет - как в лабораторных условиях, так и на прототипах автомобиля.

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"Гидроагрегат ESC успешно прошел все испытания в лабораторных условиях: на вибростенде, в климатической камере при экстремальных температурах от +105 до -40⁰С, а также длительные испытания на ресурс", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе НПП "Итэлма".

В составе автомобиля ESC тестировалась в регионах с разным климатом, а также на различных покрытиях - мокрый и сухой асфальт, рыхлый снег, гравий и сочетания покрытий.

Также в рамках тестов испытывались и калибровались другие системы, обеспечивающие работу ESC: это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также функция включения аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

По итогам комплекса испытаний система ESC производства НПП "Итэлма" была одобрена к установке на серийные Lada Vesta - производство таких автомобилей уже стартовало.

В настоящий момент "Итэлма" ведёт плановый процесс локализации комплектующих ABS и ESC, по окончании которого 90% компонентов системы будут производиться в России.