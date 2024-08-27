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Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего покупают ОСАГО

Среди популярных автомобилей дороже всего ОСАГО стоит на модели Toyota. Самыми популярными марками, на которые российские автомобилисты оформляли полисы ОСАГО в первом полугодии 2024 г., стали Lada, Toyota и Kia. Об этом сообщают эксперты финансового маркетплейса «Банки.ру».

Стало известно, на какие автомобили в России чаще всего покупают ОСАГО
© РИА Новости

Первое место досталось автомобилям Lada — на них за первые шесть месяцев года оформлялся полис обязательного автострахования в 17% случаев. Среди отечественных моделей самыми популярными оказались Granta, Vesta и Kalina. При этом у остальных марок, расположившихся ниже в списке, доля ощутимо меньше.

На автомобили Toyota было оформлено 9% полисов. А самыми популярными моделями стали Corolla, RAV4 и Camry. Доля марки Kia составила 8%, а среди моделей лидируют Rio, Sportage и Ceed.

Средняя стоимость обязательной автостраховки в первом полугодии составила 7 тыс. рублей. Страховка для одного человека обходилась в среднем в 6,4 тыс. рублей, а для семи и более водителей — 12 тыс. рублей. Открытые полисы стоили дороже всего — в среднем 28 тыс. рублей.

Среди тройки самых популярных брендов страховка дороже всего обходилась на автомобили Toyota — в среднем 7,1 тыс. рублей. А дешевле всего ОСАГО стоит для отечественных моделей — 6,1 тыс. рублей.

Максимальная стоимость зафиксирована в регионах Северного Кавказа. Например, в Чеченской Республике средняя стоимость составила 9,8 тыс. рублей, а в Республике Северная Осетия-Алания — 8,8 тыс. рублей. Меньше всего за полис ОСАГО платили в Забайкальском крае — в среднем около 5 тыс. рублей, Псковской (5,2 тыс. рублей) и Орловской областях (5,3 тыс. рублей).

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