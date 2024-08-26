Новая модель Chery появится в России как Jaecoo. Кроссовер сняли на фото

Компания Chery готовится к премьере полноприводного кроссовера iCar 03T на автосалоне в Чэнду, который стартует на днях. Модель может приехать и в Россию, но под другим брендом и названием.

Новинка позиционируется в качестве полноприводной, но дело в том, что такая версия есть и у обычного Chery iCar 03, который продаётся в Китае с весны 2024 года. У дебютанта в названии присутствует дополнительная буква T, и он отличается от обычного "ноль-третьего" внешне: в передних арках появились воздуховоды, а на задних - накладки. Также у iCar 03T иные бамперы и "решётка" радиатора.

При этом паспортные данные iCar 03T такие же, как у iCar 03: 184 л.с. у моноприводной версии - электромотор установлен сзади, суммарно два электродвигателя на версии с системой полного привода выдают 279 л.с. Запас хода - более 500 км.

Габаритные параметры: 4432х1916х1741 мм, а колёсная база - 2715 мм. Дорожный просвет без загрузки - 200 мм.

Фото: www.autohome.com.cn

В Китае iCar 03 стоит 109 800-169 800 юаней, что меньше, чем заявлялось на старте продаж.

В России iCar 03 может появиться под брендом Jaecoo. Ещё в апреле "РГ" заметила такой автомобиль в рамках визита в Пекин на автосалон. Для нашего рынка модель могут назвать eJ6.