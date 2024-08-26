Директор завода рассказал, какие детали в «Москвичах» являются отечественными

Директор завода ответил, что отечественного в новых «Москвичах». В интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову о перспективах установки российских комплектующих рассказал коммерческий директор МАЗ «Москвич» Максим Златокрылец. Топ-менеджер дал понять, что в настоящий момент удалось перейти на отечественные стёкла с Борского стекольного завода; до конца года «импортозаместят» аккумуляторы, шины и диски.

Максим Златокрылец подчеркнул, что российские стёкла лучше импортных, и машины с отечественными деталями уже выпущены. В 2025 году «Москвичи» должны получить российские компоненты мягкой обивки сидений, пластиковые и полиуретановые детали (топливный бак, компоненты интерьера), ведутся переговоры по телематическим системам и электронике.

Следующий большой шаг по локализации производства запланирован в 2026 году: к этому времени «Москвичи» могут получить двигатели и коробки передач, сделанные в России. Однако Максим Златокрылец подчеркнул, что моторный завод рентабелен только в том случае, если выпускает более 200 тысяч агрегатов ежегодно. Таким образом, проект станет успешным только в том случае, если двигатели от «Москвича» будут поставляться другим российским автопроизводителям.

Ближайшей новинкой завода станет флагманский кроссовер «Москвич 8». Уже в базовой комплектации модель будет семиместной, в перспективе рассматривается возможность выпуска полноприводной версии. В Китае у исходной модели вариант с подключаемым полным приводом появился, так что оригинальные технические решения не потребуются.