Трамп готов сотрудничать с автогигантами из Китая

Трамп готов сотрудничать с автогигантами из КНР, но при одном условии. Американский политик дал интервью агентству Reuters после предвыборного мероприятия. Трамп подчеркнул, что открыт для китайских производителей, которые собираются выпускать автомобили в США.

«Мы готовы предоставить стимулы, если Китай или другие страны захотят прийти сюда и продавать автомобили, они построят заводы и наймут наших рабочих».

Дональд Трамп особо отметил, что «хочет производить собственные автомобили», но в его интерпретации важна американская сборка, а не бренд. Кандидат в президенты США объявил, что будет препятствовать экспорту автомобилей большой Детройтской тройки из других стран. Политик подчеркнул, что обойти заградительные пошлины с помощью заводов в Мексике не получится.

Прошёлся Трамп и по налоговым льготам на электромобили. Экс-президент США считает, что «налоговые стимулы — это не очень хорошая вещь». В настоящий момент покупатели электрокаров в США могут получить субсидию в размере 7500 долларов, но Трамп готов отменить её. Впрочем, политик оговорился, что не принимает окончательного решения по этому вопросу и является большим поклонником автомобилей в целом, вне зависимости от типа двигателя.

Заявления Трампа контрастируют с политикой Байдена, который категорически против китайских автомобилей в любых проявлениях и даже называет их угрозой национальной безопасности США. При этом с импортом автомобилей из КНР и других стран Трамп считает нужным бороться с помощью пошлин.