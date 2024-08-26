На рынок вышел потомок ГАЗ-69 и конкурент Tank 300. Цена удивит

На рынке Китая стартовали продажи нового поколения внедорожника BAW 212, предок которого появился в 1965 году, но всё ещё остаётся в строю.

Это только второе поколение внедорожника, которое разрабатывалось пять лет. От канонических элементов уходить не стали, а осовременили их.

Новый BAW 212 получился довольно крупным: длина кузова больше, чем у Tank 300 - 4749 мм, а по размеру колёсной базы новинка превзошла Tank 500 - 2860 мм.

Шасси у BAW 212 рамное, спереди и сзади установлены неразрезные мосты с пружинной подвеской. Полный привод - жёстко подключаемый part-time с понижающей передачей и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Клиренс - 235 мм, высота преодолеваемого брода составляет 850 мм. Углы въезда и съезда равны 40 и 36 градусов соответственно.

В движение "двести двенадцатый" приводится двухлитровым турбомотором N20TG мощностью 252 л.с. и 8-диапазонным гидроавтоматом.

Фото: www.autohome.com.cn

В полностью новом салоне появились цифровая приборная панель и планшет мультимедийной системы, отделка выполнена из кожи, присутствуют вставки из металла, но ставка сделана на аналоговое управление функциями.

Фото: www.autohome.com.cn

Цены на внедорожник - от 140 до 173 тысяч юаней (1,65-2,04 млн рублей). Разница с Tank 300 просто космическая - от 60 тысяч юаней. Новый BAW 212 играет плюс-минус в ценовом диапазоне с Haval H5, который готовится стартовать на рынке РФ, и Beijing BJ40, который уже продаётся в России.

Цены на BAW 212 первого поколения почти без пробега или с минимальной обкаткой на автомобильных классифайдах составляют в среднем 2,6 млн рублей.