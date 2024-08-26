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Щепотка зелени: крутые гибриды

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Lamborghini Temerario. Итальянская компания представила наследника Huracan. Автомобиль оказался намного тяжелее предшественника: сухая масса составляет 1690 килограммов вместо 1422 у самого скромного Huracan Evo.
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Lamborghini Temerario. Итальянская компания представила наследника Huracan. Автомобиль оказался намного тяжелее предшественника: сухая масса составляет 1690 килограммов вместо 1422 у самого скромного Huracan Evo. 
© Motor.ru
В состав гибридной силовой установки входят двигатель внутреннего сгорания и три электромотора. На каждом переднем колесе установлено по одному электроагрегату, а третий располагается между бензиновым ДВС и восьмиступенчатым преселективным «роботом».
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В состав гибридной силовой установки входят двигатель внутреннего сгорания и три электромотора. На каждом переднем колесе установлено по одному электроагрегату, а третий располагается между бензиновым ДВС и восьмиступенчатым преселективным «роботом». 
© Motor.ru
«Битурбовосьмёрка» объёмом четыре литра выдаёт 800 лошадиных сил и 730 Нм. Каждый электродвигатель развивает по 150 сил и 300 Нм, а максимальная общая отдача достигает 920 сил.
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«Битурбовосьмёрка» объёмом четыре литра выдаёт 800 лошадиных сил и 730 Нм. Каждый электродвигатель развивает по 150 сил и 300 Нм, а максимальная общая отдача достигает 920 сил. 
© Motor.ru
Новинка может ускориться до ста за 2,7 секунды и набрать 343 километра в час. Ёмкость тягового аккумулятора — всего 3,8 киловатт-часа. Продажи модели начнутся лишь в 2025 году.
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Новинка может ускориться до ста за 2,7 секунды и набрать 343 километра в час. Ёмкость тягового аккумулятора — всего 3,8 киловатт-часа. Продажи модели начнутся лишь в 2025 году. 
© Motor.ru

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BMW М5 Touring. Баварская фирма показала третий универсал в истории модели. Приём заказов уже начат, поставки стартуют в конце года. Силовая установка позаимствована у седана, при этом пятидверка весит на 63 килограмма больше.
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BMW М5 Touring. Баварская фирма показала третий универсал в истории модели. Приём заказов уже начат, поставки стартуют в конце года. Силовая установка позаимствована у седана, при этом пятидверка весит на 63 килограмма больше. 
© Motor.ru
Гибридная система состоит из 4,4-литрового 585-сильного V8 и электродвигателя на 197 лошадиных сил: общая отдача достигает 727 сил. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат.
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Гибридная система состоит из 4,4-литрового 585-сильного V8 и электродвигателя на 197 лошадиных сил: общая отдача достигает 727 сил. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. 
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До ста универсал ускоряется за 3,6 секунды. Максимальную скорость по умолчанию ограничили на уровне 250 километров в час, а за дополнительную плату её можно поднять до 305.
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До ста универсал ускоряется за 3,6 секунды. Максимальную скорость по умолчанию ограничили на уровне 250 километров в час, а за дополнительную плату её можно поднять до 305. 
© Motor.ru
Новинка способна ездить на чистом электричестве, но не быстрее 140 километров в час. Тяговый аккумулятор ёмкостью 18,6 киловатт-часа обеспечит пробег без запуска ДВС до 67 километров. Полный привод и система стабилизации отключаются.
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Новинка способна ездить на чистом электричестве, но не быстрее 140 километров в час. Тяговый аккумулятор ёмкостью 18,6 киловатт-часа обеспечит пробег без запуска ДВС до 67 километров. Полный привод и система стабилизации отключаются. 
© Motor.ru
Porsche 911 Carrera GTS. Культовый спорткар впервые в своей истории обрёл гибридную модификацию. Система T-Hybrid построена на основе оппозитного мотора 3.6.
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Porsche 911 Carrera GTS. Культовый спорткар впервые в своей истории обрёл гибридную модификацию. Система T-Hybrid построена на основе оппозитного мотора 3.6. 
© Motor.ru

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На валу турбокомпрессора установлен небольшой 15-сильный электродвигатель, а ещё один электроагрегат (54 лошадиные силы, 150 Нм) встроили в «робот» PDK. Их питает 400-вольтовый аккумулятор ёмкостью лишь 1,9 киловатт-часа.
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На валу турбокомпрессора установлен небольшой 15-сильный электродвигатель, а ещё один электроагрегат (54 лошадиные силы, 150 Нм) встроили в «робот» PDK. Их питает 400-вольтовый аккумулятор ёмкостью лишь 1,9 киловатт-часа. 
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Наддувный ДВС выдаёт 485 лошадиных сил и 570 Нм, вся установка — 541 силу и 610 Нм. В результате заднеприводная машина ускоряется до ста за три секунды и набирает 312 километров в час.
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Наддувный ДВС выдаёт 485 лошадиных сил и 570 Нм, вся установка — 541 силу и 610 Нм. В результате заднеприводная машина ускоряется до ста за три секунды и набирает 312 километров в час. 
© Motor.ru
Уже в «базе» предусмотрены полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы PDCC и заниженная на 10 миллиметров адаптивная подвеска PASM.
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Уже в «базе» предусмотрены полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы PDCC и заниженная на 10 миллиметров адаптивная подвеска PASM. 
© Motor.ru
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+. Седан и универсал превратились в мощные плагин-гибриды с пробегом на чистом электричестве до ста километров.
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Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+. Седан и универсал превратились в мощные плагин-гибриды с пробегом на чистом электричестве до ста километров. 
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Трёхлитровая «турбошестёрка» выдаёт 449 лошадиных сил и 560 Нм, а электродвигатель в автомате AMG Speedshift TCT 9G — 163 силы и 480 Нм.
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Трёхлитровая «турбошестёрка» выдаёт 449 лошадиных сил и 560 Нм, а электродвигатель в автомате AMG Speedshift TCT 9G — 163 силы и 480 Нм. 
© Motor.ru

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В сумме агрегаты развивают 585 сил и 750 Нм. Более того, мощность удастся поднять до 612 сил благодаря лонч-контролю Race Start из набора AMG Dynamic Plus.
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В сумме агрегаты развивают 585 сил и 750 Нм. Более того, мощность удастся поднять до 612 сил благодаря лонч-контролю Race Start из набора AMG Dynamic Plus. 
© Motor.ru
Ускорение до «сотни» занимает 4,0 секунды у седана и 4,1 у универсала, а «лонч» улучшит этот показатель на 0,2 секунды.
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Ускорение до «сотни» занимает 4,0 секунды у седана и 4,1 у универсала, а «лонч» улучшит этот показатель на 0,2 секунды. 
© Motor.ru
McLaren Artura Spider. У суперкара появилась открытая версия. Она отличилась от купе не только складным верхом, но и более высокой мощностью.
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McLaren Artura Spider. У суперкара появилась открытая версия. Она отличилась от купе не только складным верхом, но и более высокой мощностью. 
© Motor.ru
Битурбодвигатель V6 3.0 развивает 605 лошадиных сил против 585 у закрытой модификации, а общая отдача равна 700 силам и 720 Нм.
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Битурбодвигатель V6 3.0 развивает 605 лошадиных сил против 585 у закрытой модификации, а общая отдача равна 700 силам и 720 Нм. 
© Motor.ru
Кроме того, переработан выпуск, а опционально доступна спортивная выхлопная система. Коробка передач — восьмиступенчатый «робот» SSG.
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Кроме того, переработан выпуск, а опционально доступна спортивная выхлопная система. Коробка передач — восьмиступенчатый «робот» SSG. 
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Динамика такая же, как и у купе, несмотря на выросшую на 62 килограмма массу. Разгон до первой «сотни» занимает три секунды, до второй — 8,4, до третьей — 21,5. Максимальную скорость ограничили на уровне 330 километров в час.
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Динамика такая же, как и у купе, несмотря на выросшую на 62 килограмма массу. Разгон до первой «сотни» занимает три секунды, до второй — 8,4, до третьей — 21,5. Максимальную скорость ограничили на уровне 330 километров в час. 
© Motor.ru

Постоянное ужесточение экологических норм приводит к тому, что электрифицировать свою продукцию вынуждены даже легендарные производители спорткаров. Полноценные электромобили не устраивают самых привередливых клиентов: проблема заключается в долгом процессе зарядки и быстром падении запаса энергии на высоких скоростях. Поэтому автомобильные компании создают очень мощные гибриды: это позволяет соответствовать стандартам по объёму вредных выбросов при сохранении впечатляющей динамики. К сожалению, тогда возрастает масса машины, но чем-то приходится жертвовать.

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