Щепотка зелени: крутые гибриды
Постоянное ужесточение экологических норм приводит к тому, что электрифицировать свою продукцию вынуждены даже легендарные производители спорткаров. Полноценные электромобили не устраивают самых привередливых клиентов: проблема заключается в долгом процессе зарядки и быстром падении запаса энергии на высоких скоростях. Поэтому автомобильные компании создают очень мощные гибриды: это позволяет соответствовать стандартам по объёму вредных выбросов при сохранении впечатляющей динамики. К сожалению, тогда возрастает масса машины, но чем-то приходится жертвовать.