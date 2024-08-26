АвтоВАЗ готовит новый суббренд для дорогих автомобилей. Телеграм-канал No Limits со ссылкой на собственные источники утверждает, что на заводе планируют выделить Aura в отдельную марку. Таким образом АвтоВАЗ хочет разделить направлении бизнеса: наряду с историческим бюджетным сегментом появятся более дорогие модели с претензией на премиум. Первой «Аурой» станет удлинённый седан на базе Lada Vesta NG: продажи собираются запустить в сентябре.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сетовал, что китайские автопроизводители выдавливают Lada в низкомаржинальный сегмент. Ставка на новый суббренд может помочь изменить позиционирование дорогих версий. Седан Lada Aura отличится ранее невиданными опциями комфорта в духе Aurus Senat.

Главными покупателями Aura наверняка станут федеральные и региональные органы власти: для госзакупок одобрены только отечественные автомобили, и пока выбор невелик. Впрочем, закон предусматривает целый ряд исключений, а некоторые министерства и ведомства продолжают обновлять иномарки, используя хитрые схемы с арендой автотранспорта.

Со временем удлиненная Lada Vesta получит упрощенную версию для такси и корпоративных парков. Если инсайд подтвердится, такие седаны не будут именоваться Aura. О дальнейшем развитии «дорогого» суббренда информации нет.