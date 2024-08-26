«Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей в Москве

Каршеринговый сервис "Ситидрайв" запустил направление классического проката автомобилей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

© Chery

В столице предусмотрена доставка автомобиля по любому удобному адресу в пределах МКАД, а также в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево. Также авто можно забрать на специальной парковке, добавили в сервисе.

"Москва стала третьей точкой, где начал работу наш прокат авто "Ситидрайв рент". Мы продолжаем расширять географию, чтобы у наших пользователей было еще больше удобных и гибких вариантов передвижения", - рассказал генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев.

Сутки проката включают 250 км пробега. Для аренды доступны модели автомобилей Changan CS35 Plus, BelGee X50, Chery Arrizo 8 и Exeed LX. Для оформления проката машины понадобится паспорт и водительское удостоверение. К управлению автомобилем допускаются водители от 20 лет и стажем не менее года.

В мае "Ситидрайв" запустил классический прокат автомобилей в Санкт-Петербурге, с июля направление также стало доступно для жителей Сочи.