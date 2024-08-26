Появились новые фото свежего Haval H5 для РФ

Осенью 2024 года на российском рынке появится новый рамный внедорожник исполинских размеров. "РГ" рассказывает все факты о Haval H5.

Название H5 россиянам знакомо: под таким именем у нас продавался Great Wall Hover. Таким образом, приходящий H5 является моделью второго поколения. В основе новинки лежит пикап Great Wall Poer King Kong. Таким образом, Haval H5 как бы является отсылкой к рецептуре Mitsubishi Pajero Sport, но с поправкой на куда большие размеры, сопоставимые с американскими внедорожниками.

Огромные габариты и просторный салон

© Haval

Между осями у Haval H5 насчитывается 3140 мм. Длина, ширина и высота автомобиля равны 5190 мм, 1905 мм и 1835 мм соответственно. Под днищем по паспорту - 200 мм.

Даже за доплату для Haval H5 нельзя заказать третий ряд. При сложенном втором ряде длина отсека для багажа достигает почти двух метров, а объём составляет 2116 литров.

© Haval

Подвеска и система полного привода

Спереди у Haval H5 подвеска независимая, на двойных поперечных рычагах; сзади - пятирычажная зависимая с неразрезным мостом.

© Haval

Полный привод с жёстким подключением без дифференциала с понижающей передачей, но с самоблокирующимся "диффом" сзади. Конструкция part-rime позволяет эксплуатировать внедорожник в режиме 2H с пониженными топливными затратами.

Двигатели и КП

© Haval

На выбор предложат двухлитровые бензиновый и дизельный двигатели, но для рынка РФ их дефорсировали до 200 л.с. (380 Нм) и 150 л.с. (400 Нм). Оба агрегатированы 8-ступенчатым "автоматом". Хотя в КНР предлагаются в том числе версии на "механике".

Цены и комплектации

Haval H5 будет представлен в двух комплектациях. В базовой Elite внедорожник имеет две подушки безопасности, обивку из кожзама, электропривод водительского кресла, обогрев сидений и зеркал, климат-контроль, аудиосистему с шестью динамиками и USB-разъемами, задний парктроник, камеры кругового обзора и 17-дюймовые колеса. Цена с бензиновым мотором - 3,7 млн рублей, с дизелем - 4 млн рублей.

Топовая версия Premium отличается наличием шести эйрбегов, 18-дюймовых колёс; также в арсенале - панорамная крыша, электропривод пятой двери, боковые подножки и адаптивный круиз-контроль. Вместо ГУРа установлен электрический усилитель рулевого управления. Цены - 4 и 4,3 млн рублей.

Третий квартал оказался богат на новинки Haval: стартовали продажи внедорожника Haval H9 второго поколения по цене от 4,3 млн рублей, а также нового Haval F7 стоимостью от 2,7 млн рублей.