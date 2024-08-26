Срок продажи подержанных автомобилей в России растет

Эксперты "Авто.ру Бизнес" изучили, как изменились сроки продажи подержанных легковых автомобилей в России.

Как сообщают "Известия", оказалось, что с начала лета средний срок продажи машин с пробегом начал расти, но единого тренда среди разных ценовых категорий не наблюдается. В июле средний срок продажи увеличился на два дня и составил 38 дней.

Например, транспортные средства стоимостью от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей продают в среднем за 32 дня.

Ранее "РГ" сообщала, что в июле средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 510 000 рублей. Это на 2,7% (или на 42 тысячи рублей) меньше, чем в июне.

В то же время технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, почему опасно покупать старые машины с небольшими пробегами.