В России упростят удаленное оформление ДТП

В России упростят схему удаленного оформления ДТП. Данное изменение предусмотрено «Правилами ОСАГО», которые вступят в силу 1 октября текущего года.

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Как сообщает Центробанк, на бланках извещения о ДТП, которые выдаются вместе со страховым полисом, появится QR-код. Он будет вести на страницу Госуслуг, где можно будет ознакомиться с порядком оформления аварии по европротоколу и скачать необходимое для этого приложение.

По статистике Центробанка, каждый месяц российские автомобилисты оформляют по европротоколу от 50 до 100 тыс. аварий на дорогах. Новая процедура значительно упростит удаленное оформление ДТП, а также позволит подавать заявление на возмещение ущерба без визита в офис страховой.

Напоминаем, что через «Автокод» вы можете оформить ОСАГО онлайн с выгодой до 5 500 рублей. Оплата производится в системе страховой компании. Сразу после покупки полис появляется в базе ГИБДД, РСА и приходит на е-мейл.