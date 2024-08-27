Voyah Dreamer: новый китайский минивэн, готовый потеснить Toyota Alphard

<p>Новый китайский минивэн <strong>Voyah Dreamer </strong>готов ворваться на рынок и бросить вызов Toyota Alphard. Официальные продажи начнутся<strong> 28 августа</strong>, и новинка обещает удивить как своими внешними, так и внутренними обновлениями. Обновленный Voyah Dreamer представит собой<strong> семиместный минивэн </strong>с современным дизайном и инновационными технологиями. Внешний вид автомобиля оформлен в рамках новой дизайнерской концепции бренда "Расправленные крылья кунпэна", что придает ему выразительный и роскошный облик. Массивная радиаторная решетка, яркие светодиодные фары и крупные воздухозаборники на переднем бампере придают машине солидный вид. В числе особенностей — <strong>27 интеллектуальных датчиков,</strong> включая лидар с 192 лазерными линиями, миллиметровые радары и высокопроизводительные камеры, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-68407-ne-mashina-a-mechta-kitajskij-miniven-obnovilsja-i-gotov-potesnit-toyota-alphard" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU.</a></p><p>Габариты автомобиля составляют <strong>5315 </strong>мм в длину, <strong>1980 </strong>мм в ширину и <strong>1820 </strong>мм в высоту, с колесной базой <strong>3200 </strong>мм. Динамичные линии кузова и хромированные декоративные элементы подчеркивают его элегантность, а светодиодные фонари с кристаллической текстурой завершают внешний вид. Интерьер Dreamer радует<strong> большим количеством дисплеев </strong>на центральной консоли и для передних пассажиров, улучшая развлекательные возможности. Поддержка приложений из магазина <strong>Huawei </strong>позволяет загружать видео, музыку, игры и рабочие программы. Второй ряд сидений включает два <strong>независимых кресла</strong>, а третий ряд можно сложить в пропорции 4/6 для увеличения пространства. Дополняет интерьер встроенный <strong>холодильник </strong>и складной развлекательный экран для второго ряда.</p><p>Voyah Dreamer будет предлагаться в вариантах с <strong>гибридным </strong>и <strong>полностью электрическим </strong>приводом. Гибридная версия предполагает максимальную мощность двигателя внутреннего сгорания 150 л.с. и общую мощность<strong> 571 л.с.,</strong> а электрическая версия будет оснащена двумя электромоторами мощностью до <strong>435 л.с. </strong>и полным приводом. Кроме того, Dreamer получит интеллектуальную систему полного привода, адаптивную пневматическую подвеску и переднюю подвеску с двойными поперечными рычагами. Интеллектуальная система вождения <strong>Huawei QianKun ADS 3.0,</strong> установленная в Dreamer, обещает улучшенные возможности распознавания дорожных ситуаций и автоматического управления автомобилем, включая более 160 сценариев автоматической парковки.</p>