В России снова подорожает такси

С 1 сентября в России вырастут цены на такси. Это связано с вступлением в силу новых требований для перевозчиков, повышением комиссий агрегаторов и удорожанием авто, заявила директор Института экономики и финансов ГУУ профессор Галина Сорокина. Об этом пишет портал Banki.ru со ссылкой на издание «Прайм».

Согласно нововведениям, с 1 сентября каждая машина такси должна иметь полис обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Чтобы его получить, водитель и ТС должны быть включены в региональный реестр. Для этого водителю-таксисту нужно получить разрешение на работу. Сейчас, по данным агрегаторов, в Москве такую страховку получили всего лишь 25% таксистов, а среди самозанятых — 1,5%

По мнению эксперта, рост цен обусловлен и другими причинами:

требованиями агрегаторов к году выпуска ТС;

требованиями закона к цвету и внешнему виду авто, которые устанавливаются в регионах, а это еще одна статья затрат для таксистов.

Однако главной причиной удорожания такси Сорокина назвала высокую комиссию агрегаторам. Сейчас она занимает 25-30% выручки таксиста, при этом аренда авто для такси составляет 3-7% выручки.

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Чтобы не купить машину, которая работала в такси, перед покупкой проверяйте ее историю через «Автокод». Если автомобиль числился в таксопарке, в отчете будет отображена строчка «Использовался в такси», также будет отметка о коммерческом использовании. Помимо этого, отчет покажет, участвовал ли автомобиль в авариях, имеет ли неоплаченные штрафы и другие данные. С полным примером отчета можно ознакомиться по ссылке.