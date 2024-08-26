Китайские электромобили будут собирать человекоподобные роботы

Гуманоиды на батарейках заменят людей на китайских автозаводах. На Всемирной конференции роботов, прошедшей на этой неделе в Пекине, более двух десятков китайских компаний продемонстрировали гуманоидных роботов, предназначенных для работы на заводах и складах. Компании, представившие своих роботов, занимаются производством электромобилей и аккумуляторных батарей.

В январе аналитики Goldman Sachs предсказали, что ежегодный мировой рынок человекоподобных роботов достигнет 38 млрд долларов к 2035 году, а количество поставок для потребительского и промышленного применения составит около 1,4 млн.

Когда в 2019 году Tesla открыла свой завод в Шанхае, китайские чиновники заявили, что ожидают от местных производителей, что Tesla подстегнёт их к ускорению производства и быстрому внедрению новых технологий. Американский автопроизводитель впервые представил человекоподобного робота всего несколько лет назад — в 2021 году. Прошло всего несколько лет, и на прошедшей выставке робот Tesla уже во многом уступал китайским конкурентам. Китайские роботы махали руками, ходили или даже пожимали плечами. А на табличке надпись рядом гуманоидом Tesla красовалось заявление: «В следующем году на заводе будет более 1000 моих соотечественников».

Гонконгская компания UBTECH Robotics уже тестирует своих роботов на автомобильных заводах. Она начала с Geely, а на этой неделе заявила, что роботы в ближайшее время отправятся на китайский завод Audi. Руководитель компании заявил, что планирует в следующем году перейти к массовому выпуску человекоподобных роботов.

По данным Международной федерации робототехники, Китай уже лидирует в мире по количеству установленных на заводах производственных роботов, что более чем в три раза превышает их число в Северной Америке.