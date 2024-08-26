Раскрыта базовая цена на немецко-китайский седан Jetta VA3 для России

Автомобили бренда Jetta (СП FAW-Volkswagen) поставляются в Россию официально, что является несомненным преимуществом - есть дилеры, есть гарантия, есть авторизованный сервис. На прошлой неделе были раскрыты цены на седан Jetta VA3, но, как удалось выяснить "Российской газете", у него есть ещё одна комплектация - базовая, то есть самая доступная.

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Jetta VA3 - седан построенный на платформе PQ известного немецкого концерна. Длина авто - 4501 мм, колёсная база равна 2604 мм. Это почти столько же, сколько у Solaris HS (Hyundai Solaris): 4405 мм и 2600 мм.

Во всех комплектациях автомобиль оснащён 110-сильным ресурсным атмосферником Volkswagen EA211, отличие базовой версии Lowline - двигатель агрегатирован простой механической пятиступкой. И это является главным отличием от комплектации Aggressive, в которой седан предложен с "автоматом" Aisin на шесть ступеней.

Цена на VA3 Lowline - 1 780 000 рублей с учётом спецусловий, без них - 1 928 000 рублей.

Версия Aggressive с аналогичным составом опций, но на "автомате" стоит уже 1 873 000 и 2 013 000 рублей соответственно.

Топовая комплектация Enjoyment, поставляемая также с АКП, стоит 1 882 000 рублей со скидками и 2 022 000 рублей без них. Главное отличие от более доступных вариантов оснащения - мультимедиа с экраном 8 дюймов.

Для сравнения: Solaris HS стоит сейчас от 2 010 000 до 2 300 000 рублей, Lada Vesta - 1 239 900 до 1 865 900 рублей.

Кроме седана VA3 в модельной линейке Jetta присутствуют два кроссовера - VS5 и VS7.