Названы самые популярные пикапы в России

В России пересчитали все пикапы. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что на 1 июля 2024 года в России насчитывалось 331 600 пикапов. Это соответствует 0,7% от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей.

Среди брендов лидирует японская Toyota — 97 100 автомобилей, что составляет около 30% от всех пикапов в стране. Около 20% рынка пикапов принадлежит также японской марке – Mitsubishi (69 300 единиц). На третьей позиции модель Ульяновского автозавода (45 400 единиц). В модельном рейтинге тройка лидеров принадлежит этим же брендам. Больше всего в России зарегистрировано Toyota Hilux (89 300), следом идут Mitsubishi L200 (68 700) и УАЗ «Пикап» (45 400).

Среди регионов с наибольшей численностью пикапов лидирует Москва. Почти каждый десятый пикап в стране зарегистрирован именно тут (32 400). Следом идут Приморский край (19 500) и Московская область (17 100). Отметку в 10 тысяч автомобилей преодолели Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край и Иркутскую область. В остальных регионах количественные показатели значительно ниже.

Ранее стало известно, что в России возник ажиотажный спрос на китайские пикапы. В первом полугодии спрос на новые пикапы вырос на 95,7%. Среди моделей наибольшей популярностью пользуется Great Wall Poer, на долю которого пришлось 8,2% от всего спроса. Средняя цена такой машины составляет 3 749 000 рублей. Второе место осталось за моделью JAC T9, что имеет долю на уровне 8,1%.