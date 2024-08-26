Эксперт сравнил новый Haval M6 и б/у Volvo XC90

Журнал "За рулём" решил устроить на первый взгляд абсолютно безумное сравнение, поставив бампер к бамперу флагман модельного ряда Volvo - большой кроссовер XC90, и китайский кроссовер Haval M6. Правда, есть нюанс: "китаец" только что из салона, а "швед" на своём веку повидал немало - модель образца 2002-2014 годов. Объединяет их одно - прайс в 2,3 миллиона рублей.

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Volvo XC90, принимавший участие в сравнении, не простой - редкая версия R-Design с турбодвигателем Т5 и системой полного привода, которая пробежала почти 200 тысяч километров. "ЗР" пишет, что данный мотор - один из самых выносливых у Volvo, в паре с ним работает "автомат" Aisin, который тоже будет чувствовать себя прекрасно, если не забывать менять масло, но это дорого - около 40 тысяч рублей, которые придётся тратить каждые 60 тысяч км пробега.

Салон у "Вольво" крайне старомоден, особенно, если сравнивать с современными "китайцами", благо против "шведа" вышел и не претендующий на полную цифровизацию Haval M6. Время оказалось бессильно против кожаной отделки XC90, у бюджетного "китайца" - ткань. Также M6 не радует отзывчивостью мультимедиа, панель приборов - аналоговая.

Эксперты также отметили, что у XC90 отсутствуют сверчки, шумоизоляция на высоте, климат-контроль работает исправно и эффективно, у сидений есть полный набор регулировок, чтобы устроится, как в троне короля, а качество звучания аудиосистемы отменное даже по современным меркам.

Оба кроссовера не отличаются юркостью, и вряд ли их можно отнести к драйверским моделям, но у Volvo всегда есть запас тяги, что не может не радовать на трассе, особенно при обгонах.

Ещё одно преимущество XC90 - наличие системы полного привода. Но это и проклятье кроссовера: без допзащиты муфту Haldex вместе с оптикой могут "подрезать". Эксперт говорит, что запчасти на Volvo найти легче и быстрее, чем на Haval M6.

"Если готовы караулить хороший экземпляр, ХС90 отплатит сполна. В любом возрасте он остается надежным и комфортным, - резюмирует автор обзора. - Если же машина нужна сейчас, идите к дилеру за М6. Автомобиль не идеален, но на роль семейного кроссовера вполне годится. А проблема с низкой ликвидностью волнует не всех".

В качестве достойный альтернатив примерно за эти же деньги можно рассмотреть Kia Sorento Prime, Skoda Kodiaq или Mazda CX-5.