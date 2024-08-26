Geely впервые показала фрагменты салона кроссовера Zeekr 7X

Интерьер кроссовера Zeekr 7X: первые официальные фото. Среднеразмерная модель станет главной новинкой премиум-бренда Geely на грядущем автосалоне в Чэнду, а пока опубликован тизер. Можно оценить оформление центрального тоннеля, перфорированную обивку кресел, искусную аудиосистему и заметить «горячие» клавиши под тачскрином. Вероятно, Zeekr 7X во многом повторит по ходовой части, электросистеме и салону соплатформенный седан 007.

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Длина/ширина/высота Zeekr 7X составят 4825/1930/1666 миллиметров, колёсная база — 2925 миллиметров. Покупателям предложат версии с задним или полным приводом, причём топ-комплектация будет способна разменять 100 км/ч примерно за три секунды. Ожидаются батареи ёмкостью 75 или 100 киловатт-часов, то есть запас хода достигнет отметки 700 километров.

Так как кроссовер 7X использует ту же версию платформы SEA, что и седан 007, можно рассчитывать на самую быструю в мире зарядку: аккумуляторная батарея Golden Brick второго поколения новинке тоже достанется. При этом силовые установки наверняка будут не такими, как у седана: ставку могут сделать на двухмоторные системы.

Премьера Zeekr 7X состоится 30 августа на автосалоне в Чэнду. Продажи ожидают в конце сентября. Вероятно, премиум-бренд Geely привезёт кроссовер в Европу, но экспортная версия может называться иначе, чтобы избежать аналогий с BMW X7. Стартовую цену на китайском рынке рассчитывают удержать на уровне 240 тысяч юаней (33 тысячи долларов).