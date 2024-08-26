Из прайс-листа на "Москвич 3" удалена самая дешевая версия

Автозавод «Москвич» исключил из прайс-листа на кроссовер «Москвич 3» самую дешевую комплектацию «Стандарт». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

После удаления из ценников кроссовера в комплектации «Стандарт» (предлагался за 1,69 млн рублей), самой доступной версией «Москвич 3» является «Стандарт Плюс» за 1,7 млн рублей. От «Стандарта» она отличается наличием подогрева передних сидений.

На «Москвиче» уточнили «Автопотоку», что кроссоверы «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» практически отсутствуют и у дилеров.

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Кроссоверы «Москвич 3» в базовой версии оснащены турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с., механической трансмиссией и передним приводом. Среди оборудования — задний парктроник, климат-контроль, камера заднего вида.