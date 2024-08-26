Новый внедорожник iCar 03T от Chery готовится к старту продаж

У новой версии свой дизайн экстерьера. Техника же, по предварительным данным, перешла со стандартной модели.

Марка iCar в портфеле компании Chery появилась в прошлом году, она создана специально для электрифицированных машин. Серийным первенцем стал брутальный электрокроссовер с индексом 03: на родине его продажи стартовали в том же 2023-м. А весной этого года в рамках Пекинского автосалона продемонстрировали прототип iCar 03T, то есть еще более внушительное исполнение «тройки». Теперь же анонсирована серийная версия с приставкой T в названии. Ее публичная премьера пройдет на выставке в Чэнду, которая откроется в конце текущей недели. Тогда же, вероятно, объявят цены.

Кроссовер iCar 03T получил оригинальные бамперы, на передних и задних крыльях красуются расширители с «воздуховодами». Спереди вместо вертикальной эмблемы (она, видимо, должна вызывать ассоциации с буквой I) теперь надпись с названием бренда, а на распашной багажной двери установили новый бокс. Еще T-версии достались более внушительные колеса, плюс за доплату можно будет заказать панель для крыши с креплениями и диодными светильниками.

Длина новой модификации равна 4433 мм (вместе с боксом), ширина – 1916 мм, высота – 1741 мм. Для сравнения, габариты стандартного электрокросса iCar 03: 4406/1910/1715 мм. Колесная база не изменилась – 2715 мм.

В салоне другими стали лишь материалы отделки, ну и еще на руле отныне тоже надпись iCar. Как и «просто» 03, T-версия имеет отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, на центральном тоннеле расположена площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Производитель уже сертифицировал iCar 03T. Так вот, согласно документам Минпрома КНР, технику новая версия разделила с обычной «тройкой». Базовый кросс имеет один 184-сильный электромотор на задней оси. Дорогие комплектации – с полным приводом, то есть с двумя двигателями, которые вместе выдают 279 л.с. Местные профильные СМИ пишут, что 03T предложат с топовой батареей емкостью 69,77 кВт*ч. Стандартному электрокроссу еще положены аккумуляторы на 50,63 и 65,69 кВт*ч. Запас хода – от 401 до 501 км по циклу CLTC.

Все официальные подробности о товарном iCar 03T раскроют 30 августа.

Напомним, обычный электрокар iCar 03 представлен и за пределами Китая, однако на других рынках модель продают под другим суббрендом Chery: там паркетник известен как Jaecoo 6 (или J6). На родине же гамму iCar скоро пополнит еще один кроссовер – с индексом V23. Не исключено, что впоследствии и эту модель «отдадут» какой-либо другой марке, принадлежащей Чери.