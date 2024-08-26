Объявлены цены на новый Chery eQ7, который скоро появится в России

Объявлены цены на новый Chery eQ7, который появится в России
Chery начал продажи eQ7, который ждут в РФ. В Китае стартовали продажи нового паркетника Shuxiangjia 2025 модельного года. Новинка обзавелась двумя новыми комплектациями и отныне предложена в 11 вариантах исполнения. Стоит отметить, что в перспективе электро-кросс будет предложен и на российском рынке, но под более простым названием eQ7.
Электрокар построен на новой архитектуре с широким использованием алюминия, что позволило снизить массу на 30%. Размеры машины составляют 4675 х 1910 х 1660 мм в длину, ширину и высоту, колёсная база равна 2830 мм.
Модель оснащается установленным на задней оси электромотором мощностью 208 л. с. и 285 Нм крутящего момента, способного разгоняться с места до 50 км/ч за 4,0 секунды, а его «максималка» ограничена на 180 км/ч. Питается агрегат от аккумулятора ёмкостью 67,1 кВтч, на одном заряде которого вседорожник проезжает около 500 км.
Внешне новинка не отличается от дореформенной версии. Она получила идентичную переднюю часть с глухой фальш-радиаторной решёткой, узкими ДХО и отдельными секциями фар головного освещения в бампере, обычные дверные ручки и соединённые горизонтальной полосой задние фонари.
Модель оборудована 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, экраном медиасистемы того же размера, трёхспицевым рулём со скошенным низом.
Новая версия кроссовера Ziyou Edition стоимостью 159 900 юаней (2,0 млн рублей) оснащается голосовым управлением рядом функций, круиз-контролем, датчиком давления в шинах, а также водительским креслом с подогревом и вентиляцией.
Версия Changyou Edition, помимо прочего, оборудована передними датчиками парковки, акустикой с 8 динамиками, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, системой удержания в полосе и помощником при перестроениях, электроприводом крышки багажника, боковыми шторками безопасности, предупреждением о лобовом столкновении и экстренным автоторможением, а также небольшим багажным отсеком на 40 литров под капотом. Всё это оценивается в 164 900 юаней (2,13 млн юаней).
К слову, минувшей зимой китайский производитель сообщил о намерении расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт нового электрического «паркетника», причём специально для нашей страны ведётся разработка полноприводной версии модели. Предполагается, что в шоурумах бренда автомобиль появится не ранее третьего квартала 2024 года.