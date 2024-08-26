Объявлены цены на новый Chery eQ7, который скоро появится в России

Chery начал продажи eQ7, который ждут в РФ. В Китае стартовали продажи нового паркетника Shuxiangjia 2025 модельного года. Новинка обзавелась двумя новыми комплектациями и отныне предложена в 11 вариантах исполнения. Стоит отметить, что в перспективе электро-кросс будет предложен и на российском рынке, но под более простым названием eQ7.

Электрокар построен на новой архитектуре с широким использованием алюминия, что позволило снизить массу на 30%. Размеры машины составляют 4675 х 1910 х 1660 мм в длину, ширину и высоту, колёсная база равна 2830 мм.

Модель оснащается установленным на задней оси электромотором мощностью 208 л. с. и 285 Нм крутящего момента, способного разгоняться с места до 50 км/ч за 4,0 секунды, а его «максималка» ограничена на 180 км/ч. Питается агрегат от аккумулятора ёмкостью 67,1 кВтч, на одном заряде которого вседорожник проезжает около 500 км.

Внешне новинка не отличается от дореформенной версии. Она получила идентичную переднюю часть с глухой фальш-радиаторной решёткой, узкими ДХО и отдельными секциями фар головного освещения в бампере, обычные дверные ручки и соединённые горизонтальной полосой задние фонари.

Модель оборудована 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, экраном медиасистемы того же размера, трёхспицевым рулём со скошенным низом.

© Chery

Новая версия кроссовера Ziyou Edition стоимостью 159 900 юаней (2,0 млн рублей) оснащается голосовым управлением рядом функций, круиз-контролем, датчиком давления в шинах, а также водительским креслом с подогревом и вентиляцией.

Версия Changyou Edition, помимо прочего, оборудована передними датчиками парковки, акустикой с 8 динамиками, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, системой удержания в полосе и помощником при перестроениях, электроприводом крышки багажника, боковыми шторками безопасности, предупреждением о лобовом столкновении и экстренным автоторможением, а также небольшим багажным отсеком на 40 литров под капотом. Всё это оценивается в 164 900 юаней (2,13 млн юаней).

К слову, минувшей зимой китайский производитель сообщил о намерении расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт нового электрического «паркетника», причём специально для нашей страны ведётся разработка полноприводной версии модели. Предполагается, что в шоурумах бренда автомобиль появится не ранее третьего квартала 2024 года.