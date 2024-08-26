Названы две модели Toyota дешевле 2,5 млн рублей в России

Названы две модели бренда Toyota, которые дешевле ₽2,5 млн в России.

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Как минимум две модели бренда Toyota сейчас можно приобрести в РФ дешевле 2,5 млн рублей. Это кроссовер Toyota Raize. Автомобиль предлагается дилером за 2,4 млн рублей, но при условии оформления кредита и сдачи старой машины в трейд-ин можно получить скидку 100 тыс. рублей.

Под капотом кроссовера 1,5-литровый 98-сильный атмосферный мотор и вариатор, привод передний, клиренс 185 мм. В числе опций четыре подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних кресел, медиасистема с крупным экраном. Также дешевле 2,5 млн рублей сейчас можно купить седан Toyota Corolla. Все машины, которые сейчас есть у дилеров, из Китая.

Под капотом у них 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 116 л.с., вариатор. Цена машины в хорошей комплектации (кондиционер, адаптивный круиз-контроль, медиасистема со встроенной навигацией, люк, бесключевой доступ) сотавляет 2,2 млн рублей с учетом скидки за кредит и трейд-ин. Флагманская Lada Vesta (Sportline’24 Black) стоит сейчас 2,223 млн рублей. Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.