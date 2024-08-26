На свалке в Лос-Анджелесе хранятся классические автомобили на много миллионов долларов

Замечательная коллекция классических автомобилей, оставленных гнить на десятилетия в Лос-Анджелесе, будет выставлена ​​на аукцион RM Sotheby\'s в октябре этого года. Если вы считаете, что типичные находки в амбарах впечатляют, эта потрясающая коллекция оставит вас совершенно ошеломленными.

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Этот автопарк принадлежал человеку по имени Руди Кляйн. Он был немецким иммигрантом, который приехал в США и работал мясником. Позже он добился успеха в утилизации и торговле европейскими классическими автомобилями и основал Porsche Foreign Auto в 1967 году. Занимаясь бизнесом, Кляйн собрал огромную коллекцию классических автомобилей, храня их на своей свалке в Лос-Анджелесе. Но очень немногим когда-либо разрешалось увидеть их.

Даже после смерти Кляйна в 2001 году его сыновья держали автомобили подальше от посторонних глаз. До сих пор. Теперь коллекция будет продана на серии аукционов в октябре. Все автомобили будут проданы в состоянии «как есть», то есть ни один из них не восстанавливался, и многим не помешал бы серьезный уход.

Одним из самых ценных автомобилей в коллекции является Mercedes-Benz 300 SL \'Alloy\' Gullwing 1955 года. Это один из всего лишь 29 выпущенных автомобилей, и изначально он был черным. Ранее автомобиль принадлежал гонщику Ferrari Луиджи Чинетти и может послужить идеальной основой для комплексной реставрации.

Еще одним ценным членом коллекции является Mercedes-Benz 500 K \'Caracciola\' Special Coupe 1935 года от Sindelfingen. Когда-то он принадлежал гонщику Mercedes-Benz Рудольфу Караччиоле и является единственным в своем роде. Коллекция Кляйна также включает Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957 года, Horch 855 Special Roadster 1939 года, Iso Grifo A3/L Spider Prototype 1967 года от Bertone и Porsche 356 B 1600 \'Twin-Grille\' Roadster 1961 года от d\'leteren.

Аукцион RM Sotheby\'s опубликует полный список выставленных на аукцион автомобилей в следующем месяце. Однако предварительные фотографии изнутри коллекции показывают по меньшей мере три Lamborghini Miura, множество классических Porsche и десятки старых двигателей.