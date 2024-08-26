Пятилетний ребенок установил рекорд скорости за рулем Lamborghini Revuelto

Пятилетний мальчик установил рекорд за рулем 825-сильного Lamborghini. Ребенок в возрасте пяти лет разогнался по гоночному полигону за рулем гибридного Lamborghini Revuelto до 313 километров в час. Рекордсменом среди столь юных пилотов стал Зейн Софуглу – сын пятикратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Кенана Софуоглу, который является самым титулованным гонщиком Турции. По результатам заезда самый быстрый ребенок в мире установил мировой рекорд скорости.

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Пятилетний Зейн Софуглу управлял суперкаром Lamborghini Revuelto, оборудованным гибридной силовой установкой на базе бензинового V12. Суммарная отдача системы модели составляет 825 лошадиных сил. Чтобы ребенок мог управлять Revuelto, суперкар оснастили сиденьем-бустером и удлинителем педалей. Примечательно, что даже на скорости в 313 километров в час ребенок ни на секунду не испугался.

По словам отца юного рекордсмена, его сын установил мировой рекорд скорости среди детей. Однако официально результат пока не подтвердили. При этом сам Кенан Софуоглу считается самым титулованным мотогонщиком Турции. За свою карьеру спортсмен одержал пять побед в классе Supersport, выступая за команды Honda и Kawasaki.

В середине июня «рекорд скорости под водой» установил Bentley Continental GT Speed. Гибридный гран-турер разогнался в подземном тоннеле до 335 километров в час.