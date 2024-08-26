Стильный универсал Neta S Shooting Brake выходит на рынок как электромобиль и гибрид

Китайская компания Hozon Auto, работающая под торговой маркой Neta, запустила в продажу модель Neta S в кузове универсал, который она из-за короткой кормы называет шутинг-брейком.

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Электромобильная компания Hozon Auto была основана в 2014 году и сильно пострадала от начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили, из-за которого её продажи пошли вниз: за первые семь месяцев этого года она, по данным CAAM, реализовала в Китае 40 519 машин, что на 32,4% меньше продаж в январе-июле 2023 года. В качестве ответных мер Hozon Auto начала спешно осваивать производство plug-in гибридов и расширять продуктовую линейку за счёт необычных, нишевых моделей, аналогов которых нет у большинства конкурентов. Универсал Neta S был анонсирован в начале этого года, и вот вчера в Китае начались его продажи.

Универсал Neta S сделан на базе одноимённого флагманского седана, вышедшего на рынок в 2022 году. Габаритная длина универсала — 4980 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 2980 мм. Седан имеет такие же размеры, кроме высоты, она у седана составляет 1450 мм, то есть два кузова максимально унифицированы для удешевления производства. Между тем универсал получил усовершенствованную платформу Shanhai 2.0 с более современной бортовой электроникой: над лобовым стеклом установлен лидар, необходимый для работы продвинутых ассистентов водителя. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.

Панорамная стеклянная крыша универсала позволяет наслаждаться видами в турпоездках, она, как утверждается, задерживает 99,9% ультрафиолета. При необходимости на крышу можно установить дополнительный багажный кофр или крепления для спортинвентаря, допустимая динамическая нагрузка — 100 кг.

В статике на крыше можно разложить палатку. Объём основного багажника — 593 л, со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 1295 л, у электрических одномоторных версий спереди есть дополнительный багажник объёмом 60 л. Для хранения еды и напитков между передними сиденьями предусмотрен бокс-холодильник объёмом 6,5 л. С места водителя универсал Neta S ничем, в сущности, не отличается от седана: центральный мультимедийным экран имеет диагональ 17,6-дюйма, а узкая полоска приборного дисплея дополнена роскошным 49-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле.

Младшая электрическая версия Neta S Shooting Brake имеет единственный электромотор на задней (272 л.с., 330 Нм) и батарею ёмкостью 64,84 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 510 км пробега по циклу CLTC. До 100 км/ч одномоторный универсал разгоняется за 6,95 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 185 км/ч.

У двухмоторного полноприводного электрического универсала задний мотор выдаёт 272 л.с. и 330 Нм, передний — 231 л.с. и 310 Нм, в сумме получается 503 л.с. и 640 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Ёмкость батареи — 91 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 640 км по циклу CLTC.

Plug-in гибридный Neta S Shooting Brake имеет только один электромотор на задней оси (272 л.с., 330 Нм), а спереди под капотом у него установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с., который механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 43,88 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС составляет 300 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (45 л) — 1200 км по по циклу CLTC.

В Китае Neta S Shooting Brake в зависимости от модификации стоит в диапазоне от 159 900 до 209 900 юаней (от 1,89 млн до 2,47 млн рублей в переводе по текущему курсу). Главным конкурентом Neta S Shooting Brake на домашнем рынке будет дебютировавший в прошлом году Nio ET5 Touring. В следующем году запустить в продажу элегантный электрический универсал обещает бренд Zeekr, принадлежащий холдингу Geely.