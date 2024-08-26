Названы четыре недорогие иномарки, ввозимые в РФ по параллельному импорту

Несмотря на то, что все эти автомобили не являются китайскими по родословной, но поставляются к нам они всё равно из Поднебесной. Однако это иномарки с собственным инжинирингом, присмотреться к которым однозначно стоит, если не хочется иметь дело с чистокровным "китайцем", пишет журнал "За рулём".

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Одна из альтернатив - технический клон Toyota RAV4, продающийся параллельно с ним, - Wildlander. Базовый двухлитровый атмосферник не доставит проблем 150 тысяч км точно, также есть версия с подзаряжаемым гибридом. Цены - 4,6 и 5,85 млн рублей.

Hyundai Elantra поставляется к нам из Китая с атмосферным мотором 1.5 литра мощностью 115 л.с. и вариатором. Цены на седан лежат в пределах 2,6 млн рублей. Однако в РФ можно заказать и казахстанскую версию "Элантры", которая будет моторами 1.6 или 2.0 литра и с 6-ступенчатым "автоматом".

Volkswagen Polo Plus стоит 2,5 млн рублей. Машина очень маленькая (длина - чуть более 4 м), не очень богата на опции, но привлекает простым атмосферником 1.5 литра мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатой АКП фирмы Aisin.

Ford Mondeo Sport - лифтбек, разработанный для китайского рынка и выпускающийся на СП Changan-Ford. Также известен как Ford Evos. Это гибридное кросс-купе с 238-сильным двигателем и электромотором, суммарно - 308 сил.

"Автомата" нет - вариатор, выпускающийся по лицензии "Тойоты". Цена - 4,3 млн рублей. Но главный вопрос с таким авто - где его ремонтировать в случае поломки и как отыскать запчасти.