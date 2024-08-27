В Россию привезли кроссовер Hyundai Bayon по цене топовой Lada Vesta

В России продают новый кроссовер Hyundai Bayon. Компактный кроссовер, который дебютировал в 2021 году, в России никогда официально не продавался. Россиянам он, как и другие Hyundai, доступен только благодаря параллельному импорту. Новый Bayon «серые» дилеры предлагают примерно за три миллиона рублей, а вот подержанный можно купить по цене от 2,25 миллиона — такое объявление появилось в Казани.

© Motor.ru

За 2 249 000 рублей с учетом утильсбора Hyundai Bayon продает казанский автосалон. За эти деньги предлагается синий кроссовер в комплектации Style. В списке оснащения — климат-контроль, подогрев руля, зеркал и сидений, камера заднего вида и бесключевой запуск двигателя, датчики света и дождя и другое. Пробега у автомобиля почти нет: на одометре 14 километров.

В движение его приводит безальтернативный 1,4-литровый мотор мощностью 100 лошадиных сил в сочетании с автоматом. Привод у Bayon только передний.

© Hyundai

Примерно за ту же цену можно купить, к примеру, новую Lada Vesta SW Sportline. Рекомендованная АвтоВАЗом стоимость — от 2,35 миллиона рублей.

В Тюмени Bayon предлагают за 2,57 миллиона, в Чебоксарах — за 2,39. Оба кроссовера тоже почти не имеют пробега. А вот совершенно новые экземпляры заметно дороже: в Екатеринбурге выставлен на продажу Bayon 2024 года выпуска, оцененный в 2,9 миллиона рублей. За сдачу машину в трейд-ин и оформление кредита продавец даст скидку в 200 тысяч.

На прошлой неделе в продаже появился новый Toyota C-HR, который тоже привезли альтернативным путем. Кроссовер второй генерации с двухлитровым двигателем на 198 сил стоит 5,2 миллиона рублей.