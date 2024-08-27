Экспорт автозапчастей из Ирана в РФ с 2022 года вырос на 450%

Объем экспорта запасных частей для автомобилей из Ирана в Россию за последние два года вырос на 450%, достигнув $66 млн. Об этом сообщили представители иранских автомобильных корпораций на выставке MIMS Automobility Moscow.

Представители Iran Khodro и Saipa в интервью иранскому телеканалу IRIB выразили надежду, что увеличение экспорта иранских запчастей в Россию позволит кратно увеличить объем товарооборота между двумя странами и удовлетворит растущие потребности российского рынка автокомпонентов.

21 августа на полях выставки заместитель министра торговли, промышленности и недропользования Ирана Фаршад Могими обсудил с представителями компании "Автоваз" перспективы экспорта запчастей на нужды российского автопрома. Чиновник предложил проработать идею создания консорциума для поставок в Россию иранских товаров. MIMS Automobility Moscow проходила в "Экспоцентре" с 19 по 22 августа.