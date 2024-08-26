Эксперт не рекомендует покупать старый внедорожник Toyota Land Cruiser 100

Эксперт Панфилов: содержать Toyota Land Cruiser 100 очень дорого. Технический специалист по двигателям внутреннего сгорания компании «Альфа Мотор Групп» Борис Панфилов рекомендует трижды подумать перед тем, как останавливать свой выбор на заслуженном японском внедорожнике.

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«Следует помнить, что бережно и аккуратно на «крузаке» никто и никогда не ездил: эта машина ходила под нагрузкой, зачастую — немалой», — цитирует Бориса Панфилова портал «АвтоВзгляд». По мнению эксперта, машины насилуют бродами, бездорожьем и перегрузами.

Кроме того, содержать легендарную «сотку» сегодня смогут лишь очень обеспечнные люди, так как ремонт обходится вдвое дороже, чем обслуживание более свежей «двухсотки». При этом замена изношенных элементов становится целым квестом по причине закисшего крепежа.

Между тем, на вторичном рынке заметили новую тенденцию: россияне стали покупать более дешёвые подержанные автомобили.