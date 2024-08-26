Спортбайк Yamaha R6 скрестили с ситикаром BMW Isetta

Блогер построил самый мощный в мире BMW Isetta. Микрокары Isetta увидели свет в 1955 году и стали самым дешёвым автомобилем своего времени, который также потреблял крайне мало бензина. Несмотря на то, что выпуск модели прекратился несколько десятилетий назад, отдельные умельцы до сих пор используют машину для своих проектов. Так, например, американский ютубер Westen Champlin решил построить самую мощную «Изетту» в мире, для этого ему понадобился спортивный мотоцикл Yamaha R6.

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На все работы у блогера и его команды был только один день, а сама модель была представлена на ралли Стёрджис.

При этом отмечается, что сам проект был не из простых. Первый ситикар BMW оснащался 300-кубовым одноцилиндровым двигателем — ровно половина рабочего объёма и четверть цилиндров от мотоциклетного мотора. Так что простой перестановкой силовых агрегатов дело не обошлось.

Для начала блогер купил спортбайк из первых выпусков и разобрал его. В кастоме были использованы рама, маятник, 100-сильный двигатель и заднее колесо, спереди же установили кабину от Isetta.

В ходе тестовой поездки на кастомном трицикле оказалось, что он способен очень быстро разгоняться и ехать, но сама конструкция не самая устойчивая и безопасная, к тому же модель получилась очень громкой.