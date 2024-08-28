В Россию начались поставки параллельных Chevrolet Tracker

Сразу несколько российских дилеров, специализирующихся на поставке автомобилей по параллельному импорту, начали продавать новые кроссоверы Chevrolet Tracker. При этом цена на автомобиль удивляет. Он стоит от 1,3 млн рублей. У дилеров представлены кроссоверы в исполнениях для бразильского и китайского рынков.

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Машины есть в наличии, а также их могут привезти под заказ. Например, во Владивостоке дилер предлагает Chevrolet Tracker с двигателем мощностью 125 лошадиных сил за 1 329 000 рублей. Машина была выпущена в 2021 году. В Перми дилер предлагает аналогичный кроссовер, но с двигателем мощностью 116 лошадиных сил за 2 143 000 рублей. Есть в продаже и заряженная версия Chevrolet Tracker RS с турбомотором мощностью 184 лошадиные силы. Такая машина стоит 2 372 000 рублей.