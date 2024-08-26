Медведь собрал пробку на трассе М-11 «Нева» и попал на видео

Необычный случай произошёл на платной скоростной магистрали в Тверской области ночью 25 августа. На проезжую часть через дырку в заборе вылез медведь и несколько километров бежал по трассе, а все водители дисциплинированно следовали на расстоянии от зверя.

В компании «Объединёные системы сбора платы» (ОССП) отметили, что на трассу косолапый попал через дырку в заборе в районе 278 км , а покинуть автодорогу животное решило на 282 км автодороги. Кстати, через ещё одну дыру в заборе.

«Очень трогательно, что водители поберегли животное, сбросили скорость и ехали за мишкой, пока тот не освободил проезжую часть», — отметили в ОССП.

Сообщается, что при помощи установленных на платнике камер дорожники быстро смогли обнаружить проломы в ограждениях и устранить их. При этом оператор трассы подчеркнул, что, несмотря на видимую «ми-ми-мишность происходящего, операторы центра управления дорожным движением понимали, что действовать нужно как можно скорее и вызвали аварийного комиссара». Впрочем, к моменту его приезда медведь покинул дорогу самостоятельно.

Сообщается, что вдоль всей магистрали проходят защитные ограждения, а специально для животных обустроены подземные переходы — так называемое экодуки. Тем не менее, время от времени звери ломают ограждения и выходят на дорогу.