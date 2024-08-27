Jetour начал продажи нового кроссовера Shanhai L6 с интерактивными фонарями

Автомобильный бренд Jetour начал продажи в Китае нового гибридного кроссовера Shanhai L6, сообщает Telegram-канал No Limits.

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Длина компактного кроссовера — 4630 мм, колесная база — 2720 мм. По этому показателю Shanhai L6 совпадает с Jetour Dashing, который продается в России. В Китае новый гибридный кроссовер доступен в трех комплектациях, по цене от 123 тыс. до 145 тыс. юаней (1,5-1,7 млн рублей).

В максимальной комплектации Ultra автомобиль получит интерактивные задние фонари, использующие в работе искусственный интеллект, а также водительское кресло с вентиляцией, аудиосистему Sony и видеорегистратор.

Для автомобиля доступно два цвета интерьера. Уже в базовом оснащении — кресла с кожаной отделкой, аудиосистема с шестью динамиками. В качестве панели приборов выступает 9-дюймовый дисплей, для медиасистемы предусмотрен 13-дюймовый.