Фары для Bugatti Chiron продают по цене нового Porsche 911

Комплект фар для Bugatti Chiron стоит как новый Porsche 911. Motor1.com обратил внимание на стоимость запчастей для гиперкара Bugatti: пара фар обойдется в 147 тысяч евро (более 15 миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня), что сопоставимо с ценой нового Porsche 911 Carrera GTS в Европе. Более того, комплект продается в Польше, и доставка в другую европейскую страну обойдется еще в тысячу евро (102 тысячи рублей). И речь идет не о новых комплектующих, а о подержанных, хоть и в идеальном состоянии, как уверяет продавец.

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Объявление о продаже комплекта головной оптики для Bugatti Chiron опубликовано eBay Germany, при этом фактически продавец находится в Польше. Указан оригинальный код запчастей (5B4941035C и 5B4941036C), и, по информации Motor1.com, на польском сайте эта же деталь продается за более скромную цену — 420 тысяч злотых или 98 тысяч евро (10 миллионов рублей), то есть как новый Porsche Cayenne.

Расходы на обслуживание и ремонт гиперкаров Bugatti обсуждались и раньше. В прошлом году приводился такой порядок цен: 10 тысяч долларов за задний фонарь (почти 1 миллион рублей), 13 547 долларов за сменный ключ (1,24 миллиона рублей), 8449 долларов за комплект шин (777 тысяч рублей), 18 317 долларов за передние тормозные диски (1,68 миллиона рублей) и столько же за задние, 4024 185 тысячи долларов за коробку передач (17 миллионов рублей) и 11,5 тысячи долларов за ежегодное обслуживание (чуть больше 1 миллиона рублей). Сам же Bugatti Chiron стоит три миллиона долларов (276 миллионов рублей).

В конце весны этого года Bugatti представила самый последний, 500-й по счету экземпляр Chiron, который получил название L’Ultime. Он выкрашен в цвета первого Chiron, дебютировавшего восемь лет назад на автосалоне в Женеве — Atlantic Blue / French Racing Blue, а на кузов нанесены названия мест и событий, которые стали частью истории модели. В движение его приводит 1600-сильный W16.