На заводе Rivian произошел пожар, десятки электрокаров уничтожены огнем

На заводе электромобилей Rivian произошел пожар. ЧП случилось в минувшие выходные на предприятии, расположенном в штате Иллинойс. Как пишут местные СМИ, огонь возник на парковке завода вечером в субботу, и в пожаре пострадали десятки машин — от 50 до 60 экземпляров Rivian R1T и Rivian R1S. В настоящее время устанавливается причина произошедшего и устанавливается размер ущерба, нанесенного фабрике Rivian.

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Очаг возгорания находился на парковке, куда сгружали только что собранные электромобили. Пожарным пришлось пробираться сквозь густой дым и тушить открытое пламя: они не дали огню распространиться, так что производственные цеха уцелели, и обошлось без жертв. Сообщается, что десятки машин сгорели дотла, а службам экстренного реагирования пришлось дежурить на месте происшествия на случай повторного возгорания, так как аккумуляторы десятков других электромобилей на стоянке подверглись перегреву.

Между тем, The Verge приводит статистику погибших из-за возгорания электромобилей: только в Нью-Йорке жертвами таких пожаров стали десят человек. А на прошлой неделе в Калифорнии загорелся Tesla Semi, из-за чего образовался большой затор.

Ранее американское аналитические агентство J.D. Power провело исследование, в рамках которого оценило по 1000-балльной шкале уровень удовлетворенности клиентов, и марка Rivian заняла первую строчку — новоиспеченные владельцы электрокаров хвалили их за общие характеристики, качество и компоновку.