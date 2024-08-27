Дебютировал обновленный Hyundai Alcazar

В Индии состоялась премьера обновлённого Hyundai Alcazar - кроссовера на базе Creta, который когда-то был удлинён на 150 мм для установки третьего ряда сидений. Модели подретушировали как внешность, так и салон.

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Логичным ключом в обновлении является корпоративная внешность в стиле родственной "Креты", но по сравнению с дореформенными автомобилями у новинок различий больше: так, у Alcazar свой дизайн оптики с H-образным рисунком ДХО, как у Santa Fe, например, другие решётка и бампер. Задняя часть оригинальная в принципе, даже по сравнению с прошлой версией "Альказара".

© Российская газета

Если внешность Hyundai Alcazar рассекретили неделей ранее, то изображения интерьера опубликовали впервые лишь накануне. И там ничего интересного: передняя часть салона точно такая же, как у Hyundai Creta, а задняя отличается лишь наличием "галёрки". Но в компании изменили набивку сидений, у "капитанских" кресел появилась функция вентиляции. К слову, между сиденьями второго ряда теперь нет тоннеля, который раздражал клиентов тем, что мешал протиснутся. Значительно расширился список опционального оснащения, одна из фишек - функция памяти у водительского кресла.

Обновлённый Hyundai Alcazar будет продаваться с прежними силовыми агрегатами: турбомотором 1.5 TGDI (160 л.с.) и турбодизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). В базовой версии оба двигателя комплектуются МКП, двухпедальные версии - 7-сутпенчатым "роботом" и 6-диапазонным "автоматом" соответственно. Привод - передний.

Цены на обновлённый Hyundai Alcazar объявят 9 сентября, но заказы уже принимаются. Дореформенный кроссовер стоит от 1,68 млн до 2,13 млн рупий (1,84-2,33 млн рублей).

Кроме Индии Alcazar продаётся в других регионах мира - Мексике, Южной Африке, но под другим названием - Grand Creta.