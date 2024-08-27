Водителям объяснили, что общего у жары и опьянения

Водителям объяснили, что общего у жары и употребления алкоголя. В Минтрансе Московской области напомнили, что до конца августа в столичном регионе будет держаться жара до 30 градусов и выше. В такую погоду автомобилистам рекомендовано минимизировать поездки в дневные солнечные часы, а также не садиться за руль, если имеется недомогание.

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Кроме того, в министерстве советуют обращать внимание на самочувствие пассажиров из старшей возрастной группы.

«Влияние жары на организм подобно опьянению, что может привести к потере концентрации внимания. Необходимо пить больше воды, не забывать про головные уборы. Не оставлять детей и животных в машине — это опасно», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минтрансе напомнили, что в конце августа на дорогах региона становится больше машин, так что водителям рекомендовано более тщательно оценивать дорожную ситуацию, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Особое внимание стоит уделять пешеходным переходам.

Ранее были перечислены простые и бюджетные способы охлаждения салона машины без кондиционера. Аномальная жара, да и просто летний зной, значительно усложняют управление автомобилем, особенно если транспорт не оборудован кондиционером. Однако, по словам владельца техцентра, способы снизить температуру в салоне есть.