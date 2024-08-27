Эксперт рассказал, зачем каждое лето ремонтируют обочины дорог

Водителям объяснили, зачем каждое лето ремонтировать обочины дорог. Ежегодно дорожники проводят ремонт не только на проезжей части, но и на обочинах трасс. Теперь же в министерстве транспорта объяснили, что процесс этот называется укреплением, а также объяснили, как и зачем это делать.

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Отмечается, что со временем обочины деформируются и разрушаются, так что дорожникам приходится их восстанавливать. Для этого рабочие сначала проводят планировку, то есть подсыпают или срезают лишний грунт. При этом формируется нужный уклон. На втором этапе обочина укрепляется при помощи добавления асфальтобетонной смеси.

В министерстве отметили, что проведение подобных работ в летний период значительно упрощает содержание автодорог зимой, а том числе за счёт возможности перенести на неё больше снега. Кроме того, широкую укреплённую обочину используют для проезда автомобилей при организации ремонта участка трассы.

Ранее были названы регионы РФ и самыми хорошими и плохими дорогами. Нормативным требованиям регионального, межмуниципального и местного значения отвечает только 54,1% российских автодорог. При этом распределяются они по стране неравномерно: согласно данным Росстата и Федерального дорожного агентства, в 40 регионах доля качественных дорог выше, чем в оставшихся 45.

В июле глава Минтранса РФ заявил о деградации дорог в стране. В министерстве транспорта России заявили, что в ближайшие годы приоритетной задачей станет ремонт существующих федеральных дорог, а не строительство новых. Об этом сообщил глава ведомства Роман Старовойт. При этом он отметил, что все уже начатые проекты будут завершены, как и возведение обходов 50 крупных городов.