Разбитый суперкар Lexus пустят с молотка за 65 миллионов рублей

Суперкар Lexus LFA, попавший в серьезную аварию, продадут за 710 000 долларов. В пересчете на российскую валюту по текущему курсу, битый суперкар обойдется новому владельцу примерно в 65 миллионов рублей. Онлайн-торги проведет аукционный дом Copart, представители которого заявили, что стоимость исправного суперкара может быть в несколько раз выше. Всего японский бренд выпустил 500 подобных моделей. При этом найти оригинальные запчасти для культового LFA сегодня практически невозможно.

© Motor.ru

Бывший владелец Lexus LFA попал в аварию, не справившись с управлением суперкара на мокром асфальте. В результате ДТП машина вылетела с дороги, врезалась в заграждения, получив множественные повреждения кузова. К примеру, у автомобиля сильно помяло правый борт, отлетели капот и задние фонари, а также повредился передний сплиттер. Кроме того, выхлопная система суперкара требует ремонта.

© Copart

© Copart

© Copart

© Copart

© Copart

© Copart

Хозяин редкой модели планировал заняться восстановлением машины, однако впоследствии предпочел получить выплату по страховке. В результате разбитый суперкар приобрела страховая компания, которая собирается продать Lexus LFA, оборудованный 4,8-литровым V10 мощностью 560 лошадиных сил. При этом специалисты отмечают, что мотор суперкара находится в полностью исправном состоянии.

В середине января за разбитую Acura TLX просили более пяти миллионов рублей. Столь высокая стоимость объяснялась лимитированной версией поврежденного автомобиля.