Правила приема экзаменов на права признали законными

Правила приема экзаменов на водительское удостоверение в Госавтоинспекции снова признали законными. На сей раз такое решение принял Верховный суд, разбиравший жалобу гражданки, которая четыре раза подряд не сумела сдать на права.

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Напомним, что для получения водительского удостоверения необходимо после обучения в автошколе сдать экзамены в ГИБДД: теоретический и практический. Порядок приема таких экзаменов прописан в соответствующем административном регламенте. Вот именно положения этого документа и решила оспорить гражданка. Что же ее не устроило в регламенте?

Гражданка Крюкова посчитала, что формулировки "таблицы ошибок", за которые начисляются штрафные баллы на экзамене, носят коррупционный характер и не могут подвергаться оценке. Речь идет о пункте, в котором говорится, что водитель "неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения". Мол, это субъективный фактор, который нельзя оценивать.

Сначала она пыталась в суде оспорить вывод экзаменаторов. Но судьи не пошли ей навстречу. Тогда она решила оспорить положения самого регламента.

Но тут ее снова ждала неудача. Даже в старом регламенте, который действовал до 1 апреля нынешнего года, четко разъясняется, что такое "неуверенное пользование органами управления". Это значит, что водитель не обеспечивал плавность движения. При начале движения он допустил резкий старт (рывок, пробуксовка). Либо резко затормозил при отсутствии необходимости (для предотвращения дорожно-транспортного происшествия). Или не обеспечил плавность движения. А также начал движение, включив неверную передачу. Также если он долго переключал передачу, двигался без необходимости со слишком малой скоростью, был дезориентирован в органах управления. Каждая из этих ошибок - штрафной балл на экзамене.

Кроме того, в перечень входят и такие оплошности, когда кандидат в водители без необходимости задействовал другие органы управления, начал движение с включенным стояночным тормозом, допустил остановку двигателя или неконтролируемый откат на подъеме.

Все такие действия довольно опасны на дороге в плотном потоке транспорта. Как пояснил Верховный суд, совершение любых маневров путем выполнения которых проверяются навыки управления кандидата в водители, сопряжено с воздействием на органы управления транспортным средством. На рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза, педаль управления подачей топлива, рычаги и рукоятки для открывания дверей, стеклоподъемники, кнопки управления освещением, отоплением, стеклоочистителями, приборы и т.д.

Неуверенное пользование этими органами управления - это фактически отсутствие навыков. Что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью как самого кандидата в водители, так и иных лиц, участвующих в дорожном движении. А значит, это не согласуется с одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения. В общем, на этом основании Верховный суд счел претензии гражданки Крюковой необоснованными и отказал в их удовлетворении.

Если водитель неуверенно пользуется органами управления машины, значит устойчивый навык у него не сформирован и его опасно выпускать на дорогу.

Как пояснила корреспонденту "РГ" президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, гражданка утверждала, что прописанное в регламенте - не объективная оценка. И видела в таком подходе коррупционную составляющую. Но в регламенте формулировки все уточнены и отточены и очень конкретны. И они как раз подвергаются оценке.

Дело в том, что сам процесс обучения состоит из нескольких вещей. Это формирование знаний, умений и устойчивых навыков. Но если водитель совершает такие ошибки, неуверенно пользуется органами управления машины, значит устойчивый навык у него не сформирован. И такого водителя опасно выпускать на дорогу, поскольку любая такая ошибка грозит аварией. В лучшем случае без пострадавших. Машина откатилась на горке - и врезалась в ту, которая стояла сзади. Резкий рывок с места - грозит аварией с впереди идущим автомобилем, который разгоняется плавно. Резкое торможение без причины вообще может стать причиной ДТП из нескольких машин. Так что действующие правила приема экзаменов вполне сбалансированы и преследуют только одну цель: выпустить на дорогу человека, который умеет управлять транспортом.