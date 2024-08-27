Рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max показался на новых официальных фото

Дебютным рынком для трехрядной «восьмерки» с новым дизайном экстерьера и интерьера должен стать родной Китай. По предварительным данным, там модель предложат с прежними моторами.

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Первые официальные снимки одного из преобразившихся кроссоверов Chery Tiggo 8 (сегодня Tiggo 8 – это целое семейство), адресованного КНР, были опубликованы в июле текущего года. А теперь фирма Чери выложила в Сеть новые фирменные картинки. Напомним, рестайлинг пережил SUV, который в России и некоторых других странах сейчас зовется Tiggo 8 Pro Max. В Китае же этот паркетник известен как Tiggo 8 Plus.

Кроссовер получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены ходовые огни, чьи диодные секции образуют V-образный рисунок, а под ними идут блоки основных фар – причем они выстроены столбиками. Другими также стали радиаторная решетка, бамперы и фонари. Задний номерной знак переехал с багажной двери ниже. Кроме того, рестайлинг принес Chery Tiggo 8 Plus выдвижные ручки дверей.

Марка уже сертифицировала обновленный паркетник. В документах китайского Минпрома для Плюса заявлено два варианта длины – 4715 или 4730 мм. Видимо, этот показатель будет зависеть от модификации. Длина дореформенного Tiggo 8 Plus для Китая составляет 4722 мм. Высота рестайлингового паркетника – 1740 мм против 1745 мм у предшественника. А вот ширина и колесная база не изменились – 1860 и 2710 мм соответственно.

В салоне – новые передняя панель, руль и центральный тоннель. А еще кроссовер обрел отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как дореформенный Chery Tiggo 8 Plus имеет табло. Привычного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок. Убрали и сенсорную полоску, которая отвечала за «климат»: настройки теперь «вшиты» в гигантский планшет мультимедиа. Официально объявлено, что, как и прежде, в Китае Плюс будет доступен в семиместном исполнении.

Двигатели, по предварительным данным, менять не стали. На домашнем рынке Chery Tiggo 8 Plus сейчас представлен с бензиновыми турбочетверками 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Впрочем, вполне возможно, что Плюсу с 2.0 TGDI отрядили классический восьмиступенчатый автомат. Также не исключено, что кроссовер со старшим мотором получил полный привод (дореформенный Tiggo 8 Plus в КНР доступен только в версии 2WD, хотя у российского Tiggo 8 Pro Max вариант 4WD появился уже давно).

На китайский рынок Chery Tiggo 8 Plus с новым дизайном должен выйти в ближайшее время. Впоследствии такой паркетник, вероятно, доберется и до остальных стран, включая РФ.

Между тем у нас вот-вот представят другую новинку Chery – флагманский кроссовер Tiggo 9. Причем в России будет иная «девятка», не такая, как на родине: под именем Chery Tiggo 9 у нас будут продавать SUV, который в Поднебесной известен как Tiggo 8L.