BMW отмечает 65-летие Mini

В августе 1959 года компания British Motor Corporation (BMC) выпустила первый экземпляр Mark I MINI. Спустя 65 лет BMW Group празднует эту важную веху в истории. Самостоятельный бренд MINI был основан только через десятилетие, в 1969 году. В 1994 году, BMW приобрела Rover Group, куда входил MINI, тем самым включив его в свою корпоративную структуру.

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Шесть лет спустя на рынок вышел первый современный MINI. В том же 2000 году последние экземпляры классической модели сошли с конвейера, завершив производство одного из самых успешных продуктов.

Считается, что с 1959 по 2000 год было собрано более 5,3 миллиона оригинальных автомобилей. В последние месяцы британский бренд обновил свою линейку: появилась новая модель – компактный кроссовер Aceman. Осенью 2024 года будут представлены хэтчбеки John Cooper Works с бензиновым и электрическим двигателями.

До конца года Aceman также получит «полноценную» версию JCW. Что еще можно ожидать от MINI в ближайшие годы? Новые кабриолеты с бензиновыми и электрическими двигателями. Однако, ДВС постепенно уходит на второй план, так как бренд BMW планирует полностью перейти на электричество к 2030 году. Примерно в это же время Rolls-Royce выпустит последние автомобили с двигателем V12.

Основной бренд BMW продолжит производство бензиновых автомобилей вплоть до следующего десятилетия, а возможно, и после 2040 года. В компании также произошли кадровые изменения. В начале месяца Стефани Вурст покинула должность главы MINI после двух лет работы. В дальнейшем руководство компанией перейдет к Стефану Рихманну.