BMW отзывает более 734 000 автомобилей

Компания BMW объявила об отзыве более 734 000 автомобилей различных моделей из-за возможных проблем с безопасностью: 1. Риск короткого замыкания (720 796 автомобилей):

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Затронутые модели: X1 sDrive28i (2012-2015), X1 xDrive28i (2012-2015), Z4 sDrive28i (2012-2016), 528i (2012-2016), 528i xDrive (2012-2016), 328i (2012-2016), 328xi (2012-2016), X5 xDrive 40e (2016-2018), 228i (2014-2016), 228xi (2014-2016), 428i (2014-2016), 428i xDrive (2014-2016), 328xi Gran Turismo (2014-2016), X3 sDrive28i (2013-2017), X3 xDrive28i (2013-2017), X4 xDrive28i (2015-2018), 428xi (2015-2016).

Проблема: Неправильная герметизация электрического разъема на водяном насосе, которая может привести к попаданию воды, что может вызвать короткое замыкание и увеличить риск возгорания.

Решение: Дилеры BMW бесплатно проверят и при необходимости заменят водяной насос и разъем, а также установят защитный экран. Письма-уведомления будут отправлены владельцам автомобилей до 4 октября 2024 года.

2. Проблемы с высоковольтной батареей MINI Cooper SE (12 535 автомобилей):

Затронутые модели: MINI Hardtop 2 Door Cooper SE (электрическая версия).

Проблема: Возможные неисправности в высоковольтной батарее или в программном обеспечении могут вызвать короткое замыкание.

Решение: BMW бесплатно предоставит обновление программного обеспечения. Письма-уведомления будут отправлены владельцам автомобилей до 7 октября 2024 года.

3. Риск нарушения целостности конструкции (1 150 автомобилей):

Затронутые модели: BMW i4 eDrive40, i4 xDrive40 и i4 M50 (2024 год).

Проблема: Возможная трещина в продольной балке с левой стороны может нарушить целостность шасси, увеличивая риск возгорания при аварии.

Решение: Дилеры BMW бесплатно проверят и при необходимости заменят балку. Письма-уведомления будут отправлены владельцам автомобилей до 7 октября 2024 года.

Владельцам вышеперечисленных автомобилей рекомендуется проверить информацию на сайте NHTSA или связаться с сервисной службой BMW.