Минпромторг заинтересован в унификации моторов Lada, Haval и «Москвич». Портал Drom.ru посетил презентацию руководителя Центра анализа и прогнозирования отрасли НАМИ Александра Горчакова. Из доклада функционера можно сделать вывод, что власти считают главной проблемой российского автопрома «низкий уровень взаимодействия автопроизводителей». Для конкуренции с автогигантами из недружественных стран потребуется сквозная унификация.

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Подведомственный Минпромторгу государственный институт НАМИ полагает, что эффекта масштаба для российских поставщиков можно достичь только в случае технологической общности. Первым пунктом для развития компонентной отрасли в докладе указали создание бензинового турбомотора для установки на автомобили Lada, «Москвич», Haval и ГАЗ.

Из доклада Александра Горчакова следует, что унифицировать предполагается шатунно-поршневую группу, турбокомпрессоры, приводные цепи, топливную аппаратуру и другие компоненты. В настоящий момент общностью и не пахнет: двигатели легковушек АвтоВАЗа, «Москвича» (JAC), Haval и ГАЗ (Changan) абсолютно разные.

Впрочем слухи о появлении двигателя Haval на перспективном кроссовере Lada уже появлялись, а недавно коммерческий директор «Москвича» высказал заинтересованность в производстве массового мотора, который будет поставляться другим российским заводам.

В Минпромторге признают, что «диалог между автопроизводителями ещё предстоит наладить», причём планы властей амбициозные: конкурирующие фирмы хотят подвести к унификации не только двигателей, но и коробок передач, а также узлов и компонентов поменьше. Как к инициативе относятся российские, а особенно китайские, автогиганты в докладе не сообщалось.