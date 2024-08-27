В ближайшей перспективе в Москве не станет бесплатных ЭЗС

Россиянам объяснили, почему электромобили больше не будут выгодным приобретением. Данные статистики утверждают, что среди всех городов России именно в Москве сейчас больше всего электромобилей. И это объяснимо. Городские власти делают всё для того, чтобы их становилось больше. Одна из последних таких мер — обязательные места на парковках, а также при строительстве и реконструкции парковочных объектов.

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Новые правила были введены этим летом. По ним 5% парковочных мест должны быть оборудованы зарядными станциями уже сейчас, а кабели для будущих зарядок необходимо подвести к 25–100% мест. Но на этом все хорошие новости заканчивается. По словам экспертов и некоторых чиновников, в столице озадачились не только созданием инфраструктуры для владельцев электромобилей. В Москве не могут не думать о том, как монетизировать такие блага.

В столичном департаменте транспорта уже заявили, что в ближайшей перспективе бесплатная зарядка на городских станциях «Энергия Москвы» перестанет быть таковой. Об этом рассказала Виктория Ерёмина: «Для нас проблемным является вопрос, как повысить оборачиваемость возле зарядной станции. И бесплатная зарядка для городских ЭЗС не может длиться вечно, к сожалению. Поэтому надеемся, что тоже как можно раньше введем тариф».

«Как можно раньше» в цифрах объяснил замглавы транспортного ведомства города Алексей Митяев: «Когда достигается цифра 5% электрического транспорта, идет самостоятельный активный рост. Задача города и страны — максимально поддерживая, довести эту долю до 5%». Достичь этого показателя, по прогнозам, можно будет уже к 2030 году, когда в городе будет зарегистрировано около 315 тысяч электрокаров, или 6,8% от общего числа легковых машин.

Среди городских мер поддержки, кроме бесплатной зарядки, есть нулевой транспортный налог и бесплатная парковка на всех улицах Москвы. Эксперты полагают, что и тут помощь города не будет вечной.