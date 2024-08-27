На бывшем российском заводе Volvo начнут выпускать грузовики Sitrak. Телеграм-канал «Русский автомобиль» утверждает, что калужский автозавод АМО (бывший Volvo Trucks) заинтересован в сборки грузовых машин концерна Sinotruk (владеет марками Sitrak и Howo). По данным инсайдеров, вероятность локализации китайских грузовиков на этой площадке очень высока. В настоящий момент в Калуге мелкосерийно собирают автомобили «Урал».

© Motor.ru

В конце мая заместитель руководителя секретариата союза китайских предпринимателей в России Ли Фэн подтвердил, что все основные производители грузовиков из КНР ведут переговоры о локализации производства в нашей стране. Концерн Sinotruk является крупнейшим импортером тяжелых грузовиков, поэтому его стремление к локальной сборке на фоне повышения утильсбора не удивляет.

Косвенный признак грядущего сотрудничества калужского завода АМО и Sinotruk — испытания китайских кабин Sitrak и Howo на грузовиках «Урал». «Уралы-NEXT» сейчас выпускают на площадке мелкосерийно, и возможная унификация отечественных «капотников» повышенной проходимости с бескапотниками из КНР может быть целесообразна.

В первом полугодии 2024 года концерн Sinotruk продал в России 10,3 тысячи новых грузовиков Sitrak и 2,6 тысячи Howo. Для сравнения результат КамАЗа за тот же период — 10,7 тысячи грузовиков (без учёта госзаказа). Если китайский автогигант пропишется в Калуге, ориентиром для «обрусевших» грузовиков может стать проект Valdai 45 от «Группы ГАЗ» и компании Foton.