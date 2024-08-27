В России появился удобный способ записаться на ремонт автомобиля

СберАвто и FIT SERVICE создали для автовладельцев цифрового ассистента. СберАвто, сервис для покупки, обслуживания и продажи автомобилей, а также международная сеть автосервисов FIT SERVICE начали сотрудничать. Как стало известно редакции Quto, партнёрство двух компаний позволит жителям более 150 городов России записываться на техобслуживание через СберАвто.

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В приложении (и на сайте) СберАвто можно выбрать вариант обслуживания своего автомобиля из списка, предложенного личным помощником, а затем зафиксировать стоимость работ и записаться на удобные дату и время. Всё это — полностью онлайн.

Важно уточнить, что клиентам СберАвто доступны эксклюзивные ценовые предложения, а также удобные способы оплаты – например, частями. Услуга не предполагает лишних работ и дополнительных затрат сверх регламентных: все условия обслуживания, включая стоимость конкретных запчастей, фиксируются заранее.

В своб очередь, сеть автосервисов FIT SERVICE гарантирует высокое качество работ, использование надежных комплектующих и обслуживание квалифицированными специалистами. Ну, а личныый помощника СберАвто позволит узнать ответы на любые вопросы, сопутствующие техобслуживанию.

«Достаточно будет просто добавить свой автомобиль в приложение, и на основе BigData цифровой помощник спланирует простой и понятный график обслуживания, напомнит когда и что нужно поменять, подскажет выгодные предложения», — отметил Александр Гараньков, директор по развитию сети автосервисов FIT SERVICE.

«Мы с FIT SERVICE ставим перед собой похожие цели. Во-первых, диджитализировать рынок автомобильных услуг, чтобы сделать их максимально доступными для всех категорий автовладельцев», — уточнил цели сотрудничества Никита Чернов, директор проектов СберАвто.

Кроме того, партнёры хотят вывести рынок обслуживания из «серой зоны», в которой половина всех работ с автомобилями производится у частных мастеров в гаражах, что не гарантирует ни качества услуг, ни безопасности таких автомобилей для окружающих.