Эксперт рассказал, какой Nissan Juke с пробегом лучше всего купить

Nissan Juke относится к городским кроссоверам с экстравагантной, но что более актуально с неустаревшей внешностью. Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов рассказал, какую версию "Джука" на вторичке лучше выбрать при бюджете 1,5 млн рублей.

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За эти деньги Juke будет 2017-2018 годов выпуска. К двигателю претензий нет - установлен надёжный HR16DE, но после покупки стоит проверить цепь ГРМ - она, скорее всего, будет растянута, и заехать на регулировку зазоров клапанов, так как у мотора отсутствуют гидрокомпенсаторы.

Жаль только, что в паре с этим агрегатом идёт вариатор - тут не попишешь, Nissan делает ставку именно на CVT на большинстве своих моделей.

"Вариатор Jatco JF015E чувствителен к качеству рабочей жидкости и не любит высоких нагрузок, а также пробуксовок колес. Первым в этом агрегате изнашивается ремень, следом появляются задиры на конусах. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, нужно менять жидкость каждые 30-40 тысяч км", - советует эксперт Виноградов.

Не лишним будет при покупке осмотреть кузовщину: на сварных швах на задних стойках иногда возникают очаги коррозии.