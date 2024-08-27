Эксперт назвал четыре причины, почему в РФ с недоверием относятся к авто из КНР

Хоть российский рынок и захватили модели китайских компаний, многие наши граждане до сих пор им не доверяют. Почему?

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Как сообщает портал "Автовзгляд", можно выделить четыре причины.

Первая - инерция восприятия. Человеку сложно заставить себя уважать бренд, о котором совсем недавно ты вообще ничего не слышал.

Вторая - покупка китайской машины все еще остается сродни приобретению кота в мешке. Марки из КНР начали активно заходить в РФ лишь два года назад. О слабых местах и возрастных поломках пока мало что известно.

Третье - сервис, которым не все китайские компании сейчас занимаются. Так как поломки все равно начнутся, главное сейчас - выстроенная система автомастерских. Но ее нет.

Четвертое - стоимость. Она, как отмечает портал, просто запредельная.

Напомним, средняя цена нового китайского автомобиля в России на 1 августа составила 3,51 млн рублей. Чаще всего россияне интересуются Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и M6, Geely Monjaro и Atlas, Omoda C5, Exeed LX и TXL, а также GAC GS8 и Jaecoo J7.

Накануне "РГ" рассказывала, когда китайские машины захватят вторичный рынок РФ.